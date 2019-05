Liberal Alliances valgbanner udsat for hærværk

Et banner med Henrik Dahl fra Liberal Alliance har været udsat for hærværk. Banneret har blandt andet fået tilføjet ordet "kapi-svin." Hærværket er meldt til politiet.

Vejen: Natten til lørdag blev et banner af folketingsmedlem Henrik Dahl fra Liberal Alliance udsat for hærværk. Banneret er hængt op ved rundkørslen ved Fuglesangsallé og Søndre Ringvej i Vejen.

Banneret, hvorpå Henrik Dahl er portrætteret, har fået selskab af to anarkistiske symboler samt teksten "kapi-svin," som må formodes at være en forkortelse af "kapitalist-svin."

- Det er selvfølgelig trist at opleve, når ens ejendom bliver udsat for hærværk. Frivillige har i demokratiets navn doneret penge, og opsat et banner af mig, som så efterfølgende bliver ødelagt. Det er ikke i orden, siger Henrik Dahl.

Det var en borger, som lørdag morgen kontaktede Henrik Dahl med den triste nyhed over Facebook, hvorefter der blev taget affære. Henrik Dahl kan dog godt få noget positivt ud af episoden:

- Nu er kapitalist jo ikke et skændselsord i min ordbog. Kapitalismen har skabt vækst, frihed og velstand i århundreder. Men at blive kaldt et svin er lige over grænsen, siger Henrik Dahl med et grin.

Hærværket er blevet anmeldt til Syd- og Sønderjyllands Politi.