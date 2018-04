Let frokost til de frivillige

Vejen: På ældrecenter Kærdalen er der rigtig mange frivillige. De lægger rigtig mange timer i huset med at gå/cykle ture med beboerne, arrangere busture, lave underholdning i weekender, læse højt, holde ugentlige sangformiddage, hjælpe i kvinde- og mandeklubber, dække borde, hjælpe i strikkeklub og med kortspil samt hente og bringe beboere til arrangementer i andre afdelinger.

Det store stykke frivilligt arbejde vil Kærdalen gerne kvittere for med et par arrangementer om året. Så forleden mødtes over halvdelen af tropperne til en let frokost og kaffe i Kærdalens café. Der blev snakket og grinet i stor stil - og som det er vanligt i den initiativrige gruppe, lagde et par stykker op til en sang, og en anden frivillig sprang op og gav den gas på det gamle westernklaver.