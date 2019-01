Lejligheder i Alfa Tower sælger godt

Vejen: Lige siden første spadestik har der været stor interesse for at kigge på - og for en dels vedkommende også købe - de nye lejligheder, der tårner sig op på grunden ved Vestergade/Jyllandsgade i Vejen.

Meget tilfredsstillende

- Det er gået meget tilfredsstillende. For det kan sørme være svært at sælge noget, uden at folk kan se, hvad de får, siger Ole Kronholm, der kan mærke en stigende interesse, efterhånden som byggeriet nærmer sig sin afslutning.

- Mange spørger til det nu. I starten var byggeriet bare tegninger, men nu kan folk se nøjagtigt, hvor lejlighederne er. Så jo tættere vi kommer på, at det er færdigt, jo nemmere er det at sælge, lyder det fra Ole Kronholm, der gør opmærksom på, at hvis man er interesseret i at købe en af lejlighederne, så har man på nuværende tidspunkt mulighed for også at være med til at sætte sit eget præg på sin fremtidige bolig.

- Folk kan stadig nå at være med til at vælge inventar. Vi kan se, at der er en enorm forskel på, hvilke materialer, folk vælger, siger Ole Kronholm.