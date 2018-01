Leif Sylvester var med i ånden

Vejen: Leif Sylvester var måske ikke med i sognegården i egen høje person, men han var alligevel heller ikke helt fraværende, da menighedsrådet i Vejen åbnede dørene til fernisering af multikunstnerens værker efter søndagens højmesse.

Inden de fremmødte kunne gå rundt og studere de 21 forskellige kunstværker, skulle de nemlig lige synge året ind med to sange fra Højskolesangbogen - "Mormors kolonihavehus" og "Stjernerne blinker, jorden drejer rundt" - som Leif Sylvester har været med til at skrive.

Formand for menighedsrådets aktivitetsudvalg, Marie Ulsdal, spillede for på klaveret, og det var også hende, som bød de omkring 40 fremmødte velkommen, efter de havde forsynet sig med et glas bobler og kransekage.

- Det er efterhånden blevet en tradition, at vi i denne stille og lidt mørke tid udskifter vores faste billeder med noget helt nyt at se på. Et nyt år er startet, og så er det dejligt at se på nogle nye billeder, sagde hun.