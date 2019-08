Ledigheden stiger en anelse i Vejen Kommune

I de sydjyske kommuner stiger ledigheden. Ifølge det Regionale Arbejdsmarkedsråd er forskellen mellem virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft og de lediges kompetencer stor. Den samme opfattelse har man i Jobcenter Vejen

Vejen: Fra maj til juni måned er den sæsonkorrigerede ledighed i Vejen Kommune steget fra 2,6 procent til 2,7 procent. Det viser den seneste opgørelse fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Sydjylland. I Sydjylland oplever man en ledighed på 3,3 procent af arbejdsstyrken sammenlignet med 3,8 procent på landsplan. Ifølge Marita Geinitz, der er formand for RAR, er ledigheden i Danmark lav, men afstanden mellem de tilbageværende ledige og arbejdsmarkedet er for stor: - Der er ganske enkelt for stor forskel på de kompetencer, virksomhederne efterlyser, og dem, vores ledige borgere besidder. Det er altafgørende, at vi får løst dette problem, og derfor ser vi i Rådet meget positivt på ministerens intentioner om at styrke opkvalificeringsindsatsen, udtaler Marita Geinitz i pressemeddelelsen.

Ingen mærkbar forskel i Jobcenteret Hos Jobcenter Vejen kan man ikke mærke, at der kommer flere folk ind ad døren. Derfor gør de i øjeblikket ikke noget helt særligt for at hjælpe de ekstra ledige videre. - Vi ved jo, at der indenfor tre måneders ledighed er rigtig stor udskiftning, men der er en gruppe, der bliver tilbage af forskellige årsager, siger Lars Lauritsen, der leder virksomhedssamarbejdet i Jobcenter Vejen. Han fortæller videre, at blandt andet helbredsproblemer kan være skyld i, at folk er ledige i længere perioder.

Efteruddannelse er vigtigt Ifølge Lars Lauritsen er efteruddannelse et nøgleord. Derfor afholder jobcenteret såkaldte 'jobrettede' samtaler for at finde ud af, hvordan ledige med meget erfaring på ét område kan blive attraktive på et andet område. - Derudover bruger vi jo værktøjer som virksomhedspraktik og løntilskudsordningen for at finde arbejde til folk, men vi har jo også huller, som vi ikke kan fylde uden folk med videregående uddannelser, siger han. I den forbindelse nævner Lars Lauritsen en generel mangel på ingeniører som eksempel.