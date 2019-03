Vejen: Politiet har modtaget en anmeldelse af et tyveri af brændstof fra en adresse på Navervej i Vejen.

Her lykkedes det tyven at opbryde tankdækslet på en lastbil og lænse tanken for 100 liter diesel.

Tyveriet blev begået på et tidspunkt mellem fredag klokken 16 og mandag klokken 07.00.