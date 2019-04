På 20 år er antallet af ældre, der arbejder frivilligt, steget markant. Længere levetid og flere borgere med et godt helbred langt op i 70'erne gør, at de ældre i stigende grad lægger tid og kræfter i frivilligt arbejde. Stigningen er især påfaldende blandt de 67-77-årige, viser en ny undersøgelse fra VIVE.

"Danskere lever længere, og i dag har mange ældre et godt helbred, derfor har mange tid og lyst til en mere aktiv ældretilværelse. Frivilligt arbejde kan hjælpe ældre med at få struktur i hverdagen og skabe nye sociale kontakter", siger seniorforsker Anna Amilon, der står bag undersøgelsen.

Andelen af ældre, der har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år, er steget markant siden 1997. Stigningen er særligt påfaldende blandt de 67-77-årige. 28 procent flere 67-årige og 43 procent flere 77-årige arbejder frivilligt i dag i forhold til for 20 år siden. Det viser en undersøgelse fra VIVE på baggrund af Ældredatabasen.

Ressourcestærke ældre er oftere frivillige

Det er primært ressourcestærke ældre, der udfører frivilligt arbejde. Mange ældre, der har en videregående uddannelse, har arbejdet frivilligt inden for det seneste år. Det samme gælder ældre, der vurderer deres helbred som bedre end de flestes, og ældre, der hjælper andre familiemedlemmer i hverdagen.

Generelt er andelen, der har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år, lidt højere blandt mænd end blandt kvinder. Undersøgelsen viser, at mænd isoleret set har seks procent højere sandsynlighed for at arbejde frivilligt end kvinder.