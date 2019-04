Landsbyernes folkemøde sprænger rammerne

HOVBORG: Hvordan bliver livet i landsbyen om 10 år - om 20 år?

Er der bygget nye huse, der er helt anderledes. Er de på hjul, så de kan flyttes ud i skoven om sommeren?

Har vi delebiler - delebusser - er de førerløse - eller hvordan kommer vi frem og tilbage?

Er landsbyerne selvforsynende, så hver har deres egen lille parcel med grøntsager udenfor landsbyen?

Hvad laver de unge i landsbyen? Er de i kontakt med unge i hele verden og hvordan?

Det er Hovborgs repræsentant i Hærvejsklyngen - samarbejdet mellem fem landsbyer - Kirsten Bruun, som spørger, og svarene vil blive debatteret når Hærvejsklyngen og Landdistrikternes Fællesråd holder Landsbyevent - en slags Landsbyernes Folkemøde - i Aktivitetshuset i Hovborg lørdag den 27. april kl. 10-16.

- Vi får en masse bud fra kulturfolk, sundhedsfolk, kreditgivere, arkitekter, økologer, skoleelever, dagligvarebutikker, spejdere, idrætsfok, virksomheder, unge, grupper der arbejder med bosætning og turisme, delebilordning, prøvehus/tilflytterhus og meget mere, fortæller Kirsten Bruun.

- De har alle et energifelt, en stand på Eventen, hvor I kan få en debat med dem. Der har været kæmpestor interesse for at få et energifelt, så arrangørerne har måttet leje telt til at stille op udenfor indgangen, så der kan blive plads til alle, der gerne vil give deres bud på fremtidens landsbyliv.

- Der vil være aktiviteter som de besøgende, som ikke mindst børnene kan deltage i. Der vil være smagsprøver af forskellig art. Hjerteforeningen afholder små kurser i brug af hjertestarter.

- Der bliver lavet en Idevæg hvor du kan komme med dine ideer til livet i fremtidens Landsby. Ideerne vil Landdistrikternes Fællesråd tage med til de politikere der sætter rammerne for livet i landsbyer og landdistrikter.

- Midt i hallen vil der være et Tingsted, hvorfra der hver halve time sådan cirka vil være et kort debatoplæg.

- Hærvejsklyngen håber at se hele Danmark til Landsbyeventet.

Kirsten Bruun oplyser, at mad og drikkevarer, kaffe og kager kan købes hos Aktivitetshusets Venneforening.