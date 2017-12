Landmand får sag om omstridt bro i Højesteret

Vejen: "Banedanmark må sørge for at få det hele fjernet igen."

Sådan lød det klart og tydeligt fra landmand Martin Lund Madsen, Ny Endrupholm, da han i 2015 fik byrettens ord for, at Banedanmarks ekspropriation af hans jord er ugyldig.

Banedanmark havde efter ønske fra Vejen Kommune og i forbindelse med elektrificeringen af banestrækningen mellem Lunderskov og Esbjerg opført en bro og anlagt et tilhørende 1,4 kilometer langt vejstykke, Skovgårdsvej, tværs hen over Martin Lund Madsens marker ved Estrup vest for Vejen, og det var sket på et ulovligt grundlag.

Banedanmark ankede imidlertid dommen og vandt sagen den 14. juni 2017 i Landsretten - ekspropriationen af hans jord er alligevel ikke ugyldig.

Men det sidste ord i den sag er langt fra sagt. Martin Lund Madsen har nemlig søgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse for at få sagen afgjort ved Højesteret, og en sådan tilladelse fik han den 21. december.

I tilladelsen skriver Procesbevillingsnævnet, at sagen er "mellem Banedanmark og Ny Endrupholm A/S og Vejen Kommune som biintervenient til støtte for Banedanmark."

En biintervenient er en, der støtter en part i en retssag uden dog at kunne tilføje nye argumenter.