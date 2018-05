Landmænd anlægger landingsbaner for insekter og fugle

Lindknud: Den danske natur er ikke mere, hvad den engang var. Harer og agerhøns og i særdeleshed, bierne og andre af vores bestøvende insekter er i alvorlig tilbagegang. Ja, nogle steder er levevilkårene så dårlige, at nogle dyr og insekter er i fare for at uddø. Vi har brug for mere natur, hvor dyr og insekter kan få nogle bedre levesteder. Derfor har en række organisationer besluttet at gøre et forsøg på at vende udviklingen ved at skabe nye grønne levesteder - såkaldte faunapletter for dyr og insekter.

Et af de nye grønne levesteder kan dyrene godt begynde at glæde sig til at kunne indtage. Det er hos landmand, Klaus Thovtrup og Kirsten Bach, der er mælkeproducenter med 100 køer på græs på Langdyssegaard, Bækkevej 50 i Lindknud.

Onsdag formiddag blev en lille hektar landbrugsjord her sået til med ikke færre end 11 forskellige dyrevenlige planter. Når først frøene begynder at spire og at vokse op, bliver den lille hektar forvandlet til en attraktiv landingsbane for insekter og fugle og vil fremover være en grøn magnet, som også vil kunne tiltrække større dyr.

- Der er behov for den slags steder, og da vi læste om det, meldte vi os, for naturen interesserer altid en landmand, siger Klaus Thovtrup.