Landboformand: 2018 blev et hårdt år, men vi skal bevare optimismen

Christian Lund, formand for Sønderjysk Landboforening, fortæller i et nytårsinterview om landbrugets situation. Han advarer folketingskandidater imod at gøre landbruget til en kastebold i den kommende valgkamp.

- Mange landmænd er blevet dygtige til at se, hvornår der opstår økonomiske problemer. De kontakter deres bank og får en god dialog om situationen. Det gavner både landmanden og bankerne, påpeger Christian Lund, som forudser, at flere landmænd, også lokalt, i 2019 vil overveje at forlade erhvervet.

Landmændenes økonomiske situation gør, at der er brug for hele tiden at få lagt nye budgetter, og det vil ifølge landboforeningens formand give fortsat travlhed i landboforeningens regnskabsafdeling og i egnens pengeinstitutter.

- I 2018 fik vi den mest tørre sommer i 30 år, og det gav store udfordringer. Nogle blev mere ramt end andre, og tørken ramte især de landmænd, der har køer og/eller svin og samtidig laver korn til deres dyr, majsensilage og græs. Nogle af disse landmænd fik normalt udbytte på deres marker, men der var også landmænd, som fik udbytter, der var halvt så store, som de plejer at være, og der var landmænd, som fik udbytter, der var mindre end det. Det er klart, at det kan mærkes på indtjeningen, fortæller Christian Lund og tilføjer, at også minkavlerne blev udfordret kraftigt i 2018, idet priserne på skind blev kraftigt reduceret, og nogle minkavlere valgte at stoppe som producenter, mens andre valgte at mindske produktionen.

Han opfordrer landmændene til at bevare deres faglige stolthed og anmoder samtidig kandidaterne ved det kommende folketingsvalg om ikke at gøre landbruget til en kastebold og lade landmændene "stene offentligt" i et forsøg på at kapre stemmer.

VEJEN KOMMUNE: 2018 blev et år med store udfordringer for landbruget, og også de lokale landmænd i Vejen Kommune blev ramt. Det oplyser formand for Sønderjysk Landboforening, Christian Lund, i et nytårsinterview med JydskeVestkysten.

Sønderjysk Landboforening har i alt cirka 1100 medlemmer, og over 500 landmænd har tilmeldt sig foreningens nytårskur i Agerskov Hallen mandag 14. januar klokken 17.Statsminister Lars Løkke Rasmussen er hovedtaler ved nytårskuren, og der er sat tid af til, at de fremmødte medlemmer kan stille spørgsmål og indgå i dialog med ham. Talere ved nytårskuren er også Martin Merrild, formand for Landbrug og Fødevarer, og Christian Hüttemeier, som er kommunikationsdirektør samme sted.

Optimismen er vigtig

Landboforeningens formand håber, at priserne på mælk, kød og korn igen finder et fornuftigt leje og opfordrer de lokale landmænd til at bevare optimismen.

- Det er uhyre vigtigt, at vi som landmænd bevarer optimismen, og at der tales positivt om branchen. Det er vigtigt for landet og for Vejen Kommune, at vi har en fremtid som landmænd. Fødevaredelen i landbruget beskæftiger immervæk 12-15 procent af lønmodtagerne i Vejen Kommune, og jeg håber ikke, at man ved det kommende folketingsvalg gør dansk landbrug til en kastebold i klima- og miljødebatten. Vi har et landbrug, som vi kan være stolte af. Danske landmænd er parate til at levere på klimadagsordenen, og vi er parate til at sikre, at den danske velstand kan blive ved med at eksistere, lyder det fra Christian Lund.

Han påpeger, at al den skæld-ud, dansk landbrug får af kritiske forbrugere med skarpe holdninger, påvirker mange landmænd mentalt, og at man skal huske på, at mange af disse landmænd i forvejen har nok af udfordringer at forholde sig til, idet branchen er presset økonomisk.