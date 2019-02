Læserskribent føler sig truet i sagen om Skovgårdsvej

JydskeVestkysten er bekendt med, at en lokal læserbrevs-skribent, som ønsker at være anonym, også har følt sig truet i denne sag.

Debatten fortsætter

Sagen om Skovgårdsvej har kørt i mange måneder, og adskillige borgere har ytret sig i sagen, både på facebook, via læserbreve og i kommentarer til artikler, bragt på JV.dk.

Debatten kører stadig, og efter at jv.dk torsdag offentliggjorde artiklen om, at borgmester Egon Fræhr har modtaget trusler, har flere læsere kommenteret det skrevne.

Flere tager - som de politiske gruppeformænd i Vejen Byråd, der også udtalte sig i avisen - stærkt afstand fra de trusler, borgmesteren har fået.

Her kan du læse et udpluk af læserkommentarerne:

Jan Leo Plet: Det er LANGT under lavmålet at komme med trusler og udøve chikane, fordi man er uenig. Når det så er sagt, har borgmesteren udvist en sjældent set arrogance i den her sag. Jeg forstår godt, at folk er blevet sure på ham, men derfor skal man stadig opføre sig ordentligt.

Evan Knudsen: En trussel mod en folkevalgt er en trussel mod alle borgere.

Peter Jo: Hold nu k... en børnehave. Er folk virkelig ikke mere voksne, end at de kommer med anonyme trusler, fordi de er uenige med manden?

Kristine Finderup: Fuldstændigt uacceptabelt, at folkevalgte politikere skal udsættes for den slags af stupide borgere.