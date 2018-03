Lærerne ruster sig til kamp

VEJEN: Samarbejdet mellem Vejen Lærerkreds og politikerne har ikke altid været godt. Men det blev bedre under valgkampen, hvor vi haft kaffemøder med politikerne, og hvor de har lyttet til de ting, vi kom med, fortæller Birthe E. Cramon, formand for Vejen Lærerkreds forud for lærerkredsens generalforsamling onsdag aften.

- Jeg håber ikke, at strejken og lockout på kommunens skoler, kommer til at betyde noget for samarbejdet i fremtiden, siger Birthe E. Cramon,

- Dem, jeg kalder regnedrengene ved kommunen, er også klar til et møde om, hvad det er, der er sket, siden kommunens lærere ligger så lønmæssigt - cirka 1700 kroner under lærerne i omegnskommunerne, fortæller Birthe E. Cramon.

Det er ifølge hende "træls" for lærerne, eleverne og forældrene, at der måske kommer en strejke og lockout om godt to uger.

- Jeg håber, forældrene forstår det her. Det er selvfølgelig træls, at deres børn ikke kan komme i skole eller blive passet, men det er ikke os, der har lockoutet så massivt, siger Birthe E. Cramon.

- Og jeg har ikke mødt nogen negative forældre. Jeg tror, de har forståelse for os, og at de selv vil prøve at løse problemerne med eventuel børnepasning.

- For os lærere gælder det om, at alle står sammen. Vi skal ikke blokere skoler for uorganiserede eller medlemmer af andre fagforeninger. Men det er nu, hvis vi skal kæmpe, hvis vi skal have en aftale på arbejdstid ligesom alle andre kommunalt ansatte, siger formanden. Hun mærker også, at der lokalt blandt politikerne er begyndende forståelse for, at lærerne i Vejen Kommune skal have en aftale om arbejdstid.

Birthe E. Cramon har været lærerkredsens formand i otte år og genopstiller igen på onsdag.

Hendes telefon har været rødglødende, siden strejken i Vejen Kommune blev varslet.

Giv lærerne ro

Strejken vil nok fylde meget på generalforsamlingen i Brørupskolens aula, men også lærernes hverdagen på skolerne vil spille en stor rolle i Birthe E. Cramons beretning til medlemmerne.

- Vi skal passe på med for megen målstyring og projekter for projekterne skyld. Projekter skal give mening for eleverne og lærerne. Lærerne arbejder stadig hårdt for at implementere den nye folkeskolelov, og nye projekter oveni kan blive alt for meget, mener Birthe E. Cramon.

- Byrådet og borgmester Egon Fræhr har sat som mål, at skolerne skal være i top 10. Ifølge den nye kvalitetsrapport for folkeskolerne kan man se, at der lang vej igen, siger kredsformanden.

Hun er glad for, at byrådet har givet flere ressourcer til folkeskolen i 2018 og håber, at det også vil gælde 2019.

Hun mener, at en central, kommunal arbejdstidsaftale også vil være med til, at skolerne kommer i top 10.

- Lærerne vil bare gerne have samme forhold som andre kommunalt ansatte. Hvis lærerne trives, så kommer eleverne også til at trives. Ordnede arbejdsforhold giver bedre kvalitet i undervisningen, siger Birthe E. Cramon