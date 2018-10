Bække: Lærerne på Bække Skole blev fejret fra morgenstunden fredag i anledning af, at det denne dag var Lærernes Dag. På et banner over hovedindgangen stod der: "Gode lærere hænger ikke på træerne - så tak for Jer", og repræsentanter for elevrådet delte æbler ud til lærerne med dette slogan klistret på.

Samtlige elever, som mødte ind til undervisning, fik tilbudt et klistermærke med ovennævnte slogan, og der var sat masser af flag op. Der var desuden pyntet med æbler i indgangspartiet, og på lærerværelset var der sat hjemmebag frem - alt sammen for at markere over for skolens lærere, at de er fantastiske og i den grad værd at skønne på.

Lærerne virkede overraskede over at blive mødt med al den festivitas, men de var hurtigt med på ideen, og der blev delt masser af kram ud til eleverne.