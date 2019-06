Læren fra 1989: Tag ikke demokratiet for givet

ASKOV-RØDDING: - Læren af 1989 er, at ting hurtigt kan ændre sig.

Tidligere minister, Berlingskes korrespondent i Berlin Lykke Friis tog i sin tale ved grundlovsfesten i Skibelund Krat udgangspunkt i Tysklands genforening for 30 år siden, og hvordan nogle få enkeltpersoner i den forbindelse ændrede historiens gang.

- Intet behøver at vedblive at være, som det er. Dét, som forekommer fast etableret og uforanderligt, kan ændre sig. Vi kan selv kan gøre en forskel, og vi skal kæmpe for de værdier, der er nedfældet i den danske grundlov - også når det ser mest sort ud. Og også når det kan komme andre til gavn end lige os.

- Og nej, vi kan ikke bare lægge os fladt ned og opgive - og sige, at det hele er Donald Trumps skyld. Eller hvem man nu ønsker at give skylden. For tænk hvis østeuropæere havde gjorde det samme i 1989 og havde sagt, at det hele var kommunisternes og Gorbatjovs skyld - og at der ikke var noget at gøre.

- Dét er læren af 1989, og det budskab skal vi tage til os.

- Men hånden på hjertet, så vil jeg altså gerne her på grundlovsdag - 30 år efter murens fald - gerne appellere til jer om, at 1989 også lærer os, at vi ikke må tage demokratiet for givet. Det kunne være gået meget anderledes. Jubelåret kunne være blevet et annus horribilis.

- Så vi må altså ikke tage demokratiet for givet.

Siden Lykke Friis trak sig ud af politik i 2013, har hun sagt nej tak til alle invitationer, men opfordringen fra det historie Skibelund Krak fik hende på andre tanker.

- Det kunne jeg ikke sige nej til - også fordi jeg har tyske rødder med en tysk mor fra Kiel og sønderjyske rødder med en far fra Sønderjylland, fortalte Lykke Friis og rettede en udbredt misforståelse. Hun er ikke sønderjyde, men opvokset i Gentofte.

Og så lovede hun at komme igen i 2020 for at se det renoverede Skibelund Krat til 100-året for genforeningen.