Lær en ny strikketeknik på biblioteket

Rødding: Har man lyst til lidt udfordring indenfor strikning, indbyder Vejen Kommunes Biblioteker til en workshop i teknikken neverkont mandag 22. januar kl. 18.30 i Rødding Centret.

Neverkont har navn efter den gamle nordisk fletteteknik, som anvendes til spånkurve. Men i modsætning til spånfletningen er det ikke lange strimler, der flettes sammen. Derimod strikker man et felt af gangen, alle felter på en række strikkes i forlængelse af hinanden, og derefter en ny række felter i kanten af de foregående, så der opstår den reliefvirkning, der får det til at se flettet ud.

På workshoppen lærer man nok til at følge en opskrift i neverkont eller selv arbejde videre. Man lærer også at strikke med venstre hånd, så man slipper for at vende og strikke vrang tilbage.Biblioteket har fået Lillin Villadsen fra familiefirmaet LiVi Strik til at komme og undervise. Man skal selv medbring pinde og garn - og billetter kan bestilles på www.vejbib.dk/arrangementer eller købes på et af bibliotekerne. /exp