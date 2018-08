Lær at tackle hverdagen som pårørende

Vejen Kommune tilbyder kurser for voksne pårørende til mennesker med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. Uden hjælp risikerer nogle pårørende selv at blive alvorligt syge.

Vejen Kommune: Et familiemedlem med et alvorligt helbredsproblem kan ofte være medvirkende til, at en rask pårørende selv kan få et helbredsproblem. I dagens Danmark er 750.000 mennesker pårørende til mennesker med alvorlige helbredsproblemer. En undersøgelse viser, at næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, og hver tredje føler sig stresset. Begge dele skyldes ekstra belastning i hverdagen, og undersøgelsen afslører også, at det kan være en farlig belastning. Faktisk oplever hver femte, at de selv er blevet kronisk syge af belastningen.

Dette alvorlige problem har Vejen Kommune siden efteråret 2017 gjort en stor indsats for at formindske ved at tilbyde kurser, som netop er målrettet pårørende til mennesker med alvorlige helbredsproblemer.

Men der er mange flere, som ville kunne få glæde af at være med på kurset. Derfor inviterer Vejen Kommunes Livsstilsafdeling til et informationsmøde om kurset. Mødet holdes på Brørup Sundhedscenter den 22. august. Selve kurset holdes over syv onsdage fra den 29. august.