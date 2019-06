Lægehuset i Rødding viser fotoudstilling

Rødding: Sommeren over udstiller Bent Olsen egne fotos i Rødding Lægehus. Bent Olsen beskæftiger sig hovedsageligt med fotos af landskaber, dyreliv og insekter.

- Jeg har altid haft en interesse for fotografering, men de tidligere analoge kameraer var besværlige at arbejde med. Fremkaldelsen var en langvarig og besværlig proces. Så først, da de digitale kameraer og redigerings-programmer på computerne blev hvermandseje, og de fik et format, der lå langt over de analoge på alle områder, blev det rigtig interessant, fortæller Bent Olsen.

- Nu kunne man selv styre processen i billedets udformning. Nu kunne man skyde alle de billeder man havde lyst, for i ro og mag at se dem igennem derhjemme, og slette de billeder man ikke ønskede at arbejde videre med.

Rødding Lægehus har mange skiftende kunstudstillinger. Går man med en lille kunstner i maven og et ønske om at udstille, er man velkommen til at kontakte Rødding Lægehus for nærmere aftale.