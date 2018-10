Ladelund Efterskole har sat gang i millionbyggeri

Ridning som linjefag

Ladelund Efterskole har i dette skoleår 133 elever.20 elever har hver deres egen hest med og mulighed for at have ridning som linjefag hele skoleåret.



Dertil kommer, at 35 andre elever har lejede heste at ride på og mulighed for at have ridning som linjefag i et halvt år.