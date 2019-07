Ladelund Efterskole har fået bedre heste-faciliteter og en anden struktur

LADELUND: Ladelund Efterskole har sendt 120 elever hjem på sommerferie, og forstander Steffen Bendix Pedersen skriver i et nyhedsbrev, at det er skolens ønske, at de unge, som har gået på efterskolen, er blevet mere robuste, modne, afklarede og selvstændige.

- Selv om det altid er umuligt at opstille udbyttet i et regneark, håber jeg, at hver elev reflekterer over, hvad et år på efterskole gav den enkelte. Nogen vil allerede nu kunne fortælle i lange baner om alt det, de har lært. Andre opdager det først senere - måske meget senere i livet, skriver han i nyhedsbrevet.

Ladelund Efterskole indleder et nyt skoleår den 11. august med 125 elever, fordelt på to 9. klasser og fire 10. klasser.

- 24 elever kommer med egen hest, og vi har netop indrettet en ny stald med plads til 24 heste, fortæller Steffen Bendix Pedersen.

Ride-faciliteterne er udbygget, så der nu er to ridehaller med internationale mål (20 x 60 meter) og tre nye stalde med plads til i alt 52 heste.