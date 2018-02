LAN-party i Vejen har vokseværk

Vejen: Der er overvældende opbakning til weekendens LAN-party i Vejen Idrætscenter.

Sådan lyder det fra Mikael Hauptmann fra Datahuset i Vejen, som sammen med det øvrige aktivitetsudvalg bag esportsklubben Evolve og omkring 120 deltagere har indtaget den store dobbelthal weekenden over.

Her står der computere og andet udstyr på rad og rakke, og på skærmene spilles der alt fra actionspillet Counter Strike: Global Offensive, samlekortspillet Hearthstone og arenaspillet League of Legends. Andre tager et afbræk med en film eller en Premier League-kamp, mens der også er god aktivitet i springhallen ved siden af.

Mikael Hauptmann - som lørdag eftermiddag kun havde fået halvanden times søvn natten forinden, fordi han skulle holde øje med teknikken - er utrolig tilfreds med opbakningen.

- Det er faktisk lidt overraskende, når man tænker på, at det er første weekend i vinterferien. Vi havde fået at vide, at det var risikabelt at holde det nu. Men Vejen har altid været en esports-by, fordi der er så mange, der spiller. Og så har vores sidste arrangement åbenbart været så vellykket, at folk har hørt om det og meldt sig til denne gang, siger Mikael Hauptmann.