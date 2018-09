Kyllinger gider heller ikke regn og blæst

De kyllinger, som Kongeaa Kylling i øjeblikket har på gården, er fire uger gamle, og de er begyndt at vænne sig til det frie udeliv. Foto: Ludvig Dittmann

Kongeaa Kylling, der har til huse på gården Aagaard på Kongeåvej uden for Vejen, havde søndag inviteret til høstmarked, hvor gæsterne blandt andet kunne se gården og høre mere om produktionen af økologiske kyllinger.

Vejen: Vibeke Kragsig Mortensen og Kim Skov Jensen, der sammen har børnene Niels på otte år, Karl på seks år og Aksel på næsten 1½ år, har de seneste seks år boet på gården Aagaard på Kongeåvej 51 uden for Vejen. For fire år siden begyndte parret med opdræt af økologiske kyllinger, men at det lige blev kyllinger, der skulle være på gården, lå ikke lige for. - Det var lidt tilfældigt. Vi talte om, at vi gerne ville have lidt husdyr, og så tog det måske lidt overhånd, smiler Kim Skov Jensen med henvisning til, at når der er flest kyllinger, så er der omkring 2500. De økologiske kyllinger, der har en fin stald og en hektar udeareal at boltre sig på, markedsføres under navnet Kongeaa Kylling.

Fakta Hvad er en økokylling?Kongeaa Kyllings økologiske kyllinger er af en langsomt voksende race. De har stærke ben og tilbringer en stor del af deres liv udenfor. De får økologisk foder og finder selv orme, biller og planter udenfor og får desuden grovfoder. Kyllingerne bliver omkring 80 dage gamle, inden de bliver slagtet.



Kilde: Kongeaa Kylling

Foto: Ludvig Dittmann Kim Skov Jensen - forrest i billedet - fortalte på rundvisningerne om kyllingerne og viste både deres stald og store udeareal frem for gæsterne. Foto: Ludvig Dittmann

Frisk luft hver dag Og hvordan sådan nogle kyllinger har det, kunne børn og voksne ved selvsyn konstatere, da Vibeke Kragsig Mortensen og Kim Skov Jensen i søndags havde inviteret til høstmarked, hvor der i løbet af dagen også var rundvisninger, hvor gæsterne kunne se og høre mere om det at opdrætte økologiske kyllinger. - De har mulighed for at gå ud hver dag. Men de er lidt som os andre - hvis det blæser eller regner gider de ikke ud. Så når jeg åbner porten, og det regner, så løber nogle af dem kun lige ud under det nærmeste træ, fortalte Kim Skov Jensen i løbet af en af dagens rundvisninger. Her kunne han også fortælle, at der skal være fire kvadratmeter udeareal til hver økologisk kylling, så de har plads til at gå og rode i jorden og selv finde en del af deres føde, såsom regnorm, biller og brændenælder. Kyllingerne skal dog ikke helt forsørge sig selv, for indenfor i stalden har de fri adgang til både vand og foder.

Foto: Ludvig Dittmann Fireårige Sophia havde allerede fundet flere karameller i kornet. Den hun holder her, overlod hun helt frivilligt til sin storebror Alexander på syv år, der fortsatte jagten på det søde guld. Foto: Ludvig Dittmann

Spis og dyk Udover at kunne se, hvordan kyllingerne vokser op, inden de bliver sendt til slagteriet, kunne gæsterne også både købe en frokost med grillet kylling - fremtryllet af Preben Madsen fra Herregårdskælderen - ligesom der inde i en af bygningerne var et lille marked, hvor blandt andre Vester Vedsted Vingård, Kongeå Honning og Økogårdene ved Skjern Enge havde stande. - Det hedder jo høstmarked, og vi har kun kyllinger. Så det var fint, at vi kunne få andre til at komme, sagde Vibeke Kragsig Mortensen, der kunne fortælle, at der også var tænkt på de yngste gæster. - De kan lave snobrød, kigge på de helt små kyllinger og Karls kanin. Derudover var der på pladsen også opstillet en stor trailer fyldt med korn, hvor børnene kunne grave efter "guld" - i hvert fald den søde af slagsen, nemlig karameller. Hvis man ikke nåede forbi til søndagens høstmarked, men gerne vil se, hvor kyllingen kommer fra, inden man nyder den til aftensmaden, så er der på gården en gårdbutik, der er åben hver torsdag. På www.kongeaakylling.dk kan man læse mere om Vibeke Kragsig Mortensen og Kim Skov Jensens gård og deres mange fjerede husdyr.

Foto: Ludvig Dittmann Claus Nielsen og Mette Christensen fra Vojens havde taget turen til Kongeaa Kylling sammen med deres børn Sophia på fire år og Alexander på syv år. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Vibeke Kragsig Mortensen glædede sig over, at der allerede tidligt på dagen var mange gæster på gården. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Frokosten kunne nydes udenfor i det gode vejr - menuen bestod blandt andet af grillet kylling. Kokken, der havde stået for tilberedningen, var Preben Madsen fra Herregårdskælderen. Foto: Ludvig Dittmann