Kvindelig tricktyv på spil igen

Politiet er på jagt efter en ikke-etnisk dansk kvindelig tricktyv og beder offentligheden om hjælp til at opklare to sager fra Åparken i Holsted.

Holsted: Noget kunne tyde på, at en udenlandsk kvindelig tricktyv atter er på spil og ligesom tidligere har sat sig for at ringe på døren hos ældre mennesker.

Det var i hvert fald, hvad der skete onsdag eftermiddag klokken 14 hos en 95-årig kvinde, der har adresse i Åparken i Holsted.

I samme øjeblik, beboeren låste sin dør op, tiltvang tricktyven sid adgang til boligen ved at mase sig ind. Med sig havde tyven nogle papirer, som tilsyneladende skulle underskrives. Men samtidig begyndte den påtrængende tyv at åbne flere forskellige skabe, hvor den ældre kvinde blandt andet havde nogle af sine smykker opbevaret.

Tricktyven beskrives som værende ikke-etnisk dansker, mellem 20 og 30 år gammel og cirka 150 centimeter høj. Hun har langt hår og var iført lange bukser.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil gerne kontaktes af eventuelle vidner, der har set en udenlandsk kvinde med dette signalement i kvarteret omkring Åparken i Holsted.

Mindre end en halv time tidligere samme eftermiddag på en anden adresse i Åparken lykkedes det en tyv at stjæle et rødt smykkeskrin, som blandt andet indeholdt halskæder, ringe og forskellige armbånd.

Også i februar var der kvindelige tricktyve på spil i Åparken og på Blomsterengen i Holsted.

Her lykkedes det dog en 78-årig kvinde at gennemskue de uindbudte gæsters forehavende. Den ene kvinde spurgte ved den lejlighed offeret, om vedkommende ville donere penge eller lignende til nogle børn, mens en anden kvindelig tricktyv forsøgte at tiltvinge sig adgang til boligen. Men det forpurrede den 78-årige.

Lidt senere samme dag forsøgte to kvindelige tricktyve at komme ind til en beboer ved et ældrecenter på Blomsterengen i Holsted St.

De to formodede tricktyve i februar blev ligeledes beskrevet som 25-30-årige udlændinge og mørke i huden.

Antallet af tricktyverier er stigende, og politiet råder derfor os alle til ikke at lade værdigenstande ligge fremme, også selvom det er i eget hjem.