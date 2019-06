På billedet ses butiksindehaver Rita Fredslund-Hansen (til højre) og kræftramte Mette Askou Hansen, som i år er med til at arrangere de aktiviteter, butikken Lady Lingeri byder ind med ved årets Stafet for Livet. Foto: Astrid J. Vestergaard

Butiksindehaver Rita Fredslund-Hansen fra Lady Lingeri får i år hjælp af en lokal kræftramt og byder blandt andet på en kagedyst ved årets stafet.

VEJEN: Årets Stafet for Livet i Vejen nærmer sig, og i butikken Lady Lingeri, der hvert år stiller med et hold og spændende aktiviteter, er man i fuld gang med at forberede sig. Denne gang har butiksindehaver Rita Fredslund-Hansen fået hjælp af en kvinde, som selv er kræft-ramt. 41-årige Mette Askou Hansen fra Askov, som er tidligere bager i Vejen og er spinning-instruktør i Vejen Idrætscenter, har sagt ja til at hjælpe med butikkens deltagelse ved stafetten. Det betyder blandt andet, at der i år vil blive afviklet en kagekonkurrence. - Som tidligere bager synes jeg, det kunne være en god idé at få folk til at bage kager til en konkurrence, hvor man kårer den bedste kage og bagefter sælger kagerne til fordel for Kræftens Bekæmpelse, fortæller Mette, som oplyser, at man som noget nyt i år også vil sælge sorte halsrør med stafettens logo. - De vil blive solgt både i butikkens telt under stafetten og i selve butikken. Halsrøret har mange anvendelsesmuligheder. Man kan bruge dem som halstørklæde, svedbånd om håndleddet eller som et tørklæde om håret, fortæller hun.

Jeg har mange piger i min butik, som er ramt af brystkræft, og når jeg møder Mette og oplever, hvor godt hun bliver hjulpet af lægerne, giver det god mening fortsat at støtte stafetten. Rita Fredslund-Hansen, butiksindehaver

Hjælper de kræftramte * Stafet for Livet i Vejen afvikles i weekenden 24. og 25. august og har 10 års jubilæum i år.* Lady Lingeri har i alle årene været med til at skabe penge til kræftsagen - ikke mindst takket være en stor, folkelig opbakning, som butikkens indehaver er dybt taknemmelig for.



* Lady Lingeri sælger lingeri til både kræftramte og ikke-kræftramte. Butikken sælger desuden proteser til brystkræft-ramte kvinder.



* Lady Lingeri stod i 2018 i spidsen for stafet-aktiviteter, der gav cirka 50.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse - i beløbet var en donation fra en anonym borger på 8.000 kroner.

Giver mening at hjælpe Mette Askou Hansen er glad for, at Rita Fredslund-Hansen har bedt hende om at hjælpe med at stå for butikkens deltagelse i stafetten. - Jeg er ramt af brystkræft med spredning i brystpartiet, er under kemobehandling og skal igennem en større operation. Det giver rigtig god mening for mig at hjælpe med at rejse penge til kræft-sagen. Mange kæmper ligesom jeg med sygdommen, og det har gjort stort indtryk, at jeg inden for blot en måned har mistet to kolleger til kræft, fortæller Mette, som efter det første kræftangreb valgte at forlade bagerfaget og i dag arbejder som dagplejemor. Kemobehandlingerne sætter en grænse for, hvor meget hun kan og må arbejde, men når helbredet tillader det, er hun i gang som gæste-dagplejemor. Rita Fredslund-Hansen er glad for Mettes hjælp og siger: - Jeg har mange piger i min butik, som er ramt af brystkræft, og når jeg møder Mette og oplever, hvor godt hun bliver hjulpet af lægerne, giver det god mening fortsat at støtte stafetten.

Bh´er på snor Butikken stiller igen i år med et hold ved stafetten, og alle, som har lyst til at være med på holdet, opfordres til at melde sig til online eller ved personligt fremmøde i butikken. Man behøver ikke have brystkræft for at deltage. Alle - uanset helbredstilstand, alder og køn - kan melde sig på butikkens hold, der i øvrigt går efter at få lavet et flot banner, så man kan vinde en banner-konkurrence ved årets stafet. Igen i år sælger Lady Lingeri lykkeposer til fordel for kræft-sagen, og mens stafetten afvikles, vil man ud for butikkens telt kunne se masser af bh´er hænge på en snor. For hver omgang, holdets deltagere går/løber en omgang, lægges der en marmorkugle i en beholder. Når beholderen har 100 kugler, hænges en bh op foran teltet. - Vi er klar, lyder det fra Rita Fredslund-Hansen og Mette Askou Hansen, som begge glæder sig til stafet-weekenden sidst i august og opfordrer alle til at deltage.