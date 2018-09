Vejen: Fredag klokken 15.57 standsede en af politiets patruljer en bil på Hostrupvej i Vejen. Bilens fører - en 42-årig kvinde fra lokalområdet - kunne ikke fremvise kørekort, da hun ikke var i besiddelse af et sådant. Hun blev derfor sigtet for kørsel uden førerret. Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev oplyser, at politiet desuden har sigtet bilens registrerede ejer - en 34-årig mand - for at overlade bilen til en person uden kørekort. /DAN