Bække: En 44-årig kvinde forsøgte søndag formiddag klokken 10.59 at brænde et læhegn af, der var lavet af metal, dæk og haveaffald. Der udviklede sig så meget røg fra Hamborggårdvej, at der blev slået alarm til politi og brændvæsen. Det viste sig, at der var flere af genstandende, som var meget forurenende, og som det er ulovligt at brænde af, hvilket har resulteret i en sigtelse, oplyser Erik Lindholdt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.