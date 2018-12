Kvinde påkørt af bil i rundkørsel

BRØRUP: En kvinde blev tirsdag aften kl. 16.20 ramt af en bil i tusmørket, mens hun var på vej over fodgængerfeltet i rundkørslen ved den gamle hovedvej nord for Brørup, oplyser politiet. Hun blev snittet af bilen og faldt, men pådrog sig ingen fysiske skader.

Manden, der kørte bilen, oplyste, at han overså kvinden. Han vil sandsynligvis få en bøde og blive betinget fradømt kørekortet. Det vil sige, han skal bestå en køreprøve for at bevare førerretten.

Ved redaktionens slutning var der ingen oplysninger om kvindens og bilistens alder og hjemby.