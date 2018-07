Kvinde og to børn slap heldigt fra solouheld

Rødding: Politi og redningsmandskab blev klokken 02.42 natten til tirsdag kaldt ud til et solouheld på Skodborgvej ved Rødding. Her var en 27-årig kvindelig bilist kommet kørende. Af ukendte årsager kørte bilen over i den modsatte vejbane, i en grøft og ind i et træ. I bilen var udover kvinden også hendes to børn på henholdsvis syv år og halvandet år. Alle tre blev indbragt til skadestuen, men ifølge politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev slap alle heldigt fra uheldet med overfladiske skader. /DAN