Kurt Andersen: 25 år hos Moldow

Kurt Andersen, Holsted, har torsdag den 4. juli 25 års jubilæum hos Moldow A/S i Holsted.

Kurt Andersen er udlært klejnsmed og begyndte i virksomheden efter at have aftjent sin værnepligt i militæret. Han har gennem årene haft berøring med mange af firmaets produkter og har altid været garant for høj kvalitet, hvilket også er en af årsagerne til, at han i dag har specialiseret sig i produktionen af rustfrie ventilatorer.

Jubilaren er en værdsat, vellidt og arbejdsom medarbejder og kollega, som altid er klar til at yde en ekstra indsats for firmaet eller en kollega, når det er påkrævet.

Dagen markeres internt i virksomheden på dagen.