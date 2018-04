Kursist får ingen erstatning for væggeluse-bid

Utilfreds kursist og hendes far skuffet over afslag på kompensation. De ønsker åben information om eventuelle problemer på Rødding Højskole.

RØDDING: Kursisten, der var udsat for væggelus-angreb, får ingen kompensation fra Rødding Højskole.

Det har kvinden, Clara Rørsig og hendes far Thomas Rørsig fra Lyngby, fået skriftlig besked på, efter at deres advokat skrev til højskolen og bad om kompensation for gener samt svie og smerte efter de mange lusebid.

Clara Rørsig mener, at en passende kompensation vil være, at hun får sit kursusgebyr på 8000 kroner retur. Hun gennemførte 14-dages-kurset, men oplevede ubehag ved de mange bid, ligesom der var store gener forbundet med at få tøj m.m. renset for væggelus.

Ifølge Thomas Rørsig har skolen svaret, at økonomisk kompensation ikke kan komme på tale, fordi et angreb fra væggelus på værelset "er ligesom at blive smittet med influenza eller fnat på højskolen". Han fortæller videre, at skolen afslutter sit brev til familiens advokat med en trussel om, at Thomas Rørsig kan blive erstatningsansvarlig, hvis han bringer yderligere kritik af skolens håndtering af væggelus-problemet frem i offentligheden. Thomas Rørsig ønsker, at Rødding Højskole åbent bør informere om sine problemer med væggelus på skolens hjemmeside.