Kunstudstilling åbner for sanketur i Anlægget

Vejen: Som en aktuel vinkel på den Camilla Berner-udstilling Vejen Kunstmuseum i øjeblikket viser kan man nu tilbyde en sanketur til Anlægget i Vejen søndag den 22. april med Jule A. Swane. Således har udstillingen, der har fået fornem respons fra museets gæster nu ført til et utraditionelt samarbejde. Blandt gæsterne har været bestyrelsen for Havekredsen Vejen-Brørup og for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling.

- I samtaler har vi fået øje for en del fælles berøringspunkter - helt grundlæggende fylder naturen og planterne en helt del i kunsten i museets samling, og helt særligt under Camilla Berner-udstillingen. Begge foreninger var straks med på at være medarrangører af en oplevelse, der sætter nye vinkler på udstillingens "hovedpersoner" - de vilde planter, fortæller museumsleder Teresa Nielsen i en pressemeddelelse.