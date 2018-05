Kunstmuseets byggeprojekt går ind i ny fase

Vejen: Vejen Kunstmuseum har fået godkendt en ombygning af det gamle bibliotek og tilbygning, hvor den nuværende gallerigang ligger.

Pengene til ombygningen kommer dels fra A.P. Møller og fru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formaal, der har bevilget 28,6 millioner kroner, og dels fra Vejen Kommune, der har afsat ti millioner kroner til projektet.

Nu er man kommet så vidt i processen, at der kan ansøges om byggetilladelse, og projektet kan sendes i udbud. Behandlingen af byggesagen vil ske i løbet af juni måned. Sideløbende arbejdes med detailprojekteringen, så udbudsmaterialet kan udsendes den 1. august. Materialet sendes i udbud til entreprenører, så de kan afgive tilbud i uge 34.

På det tidspunkt vil det så vise sig, om byggeriet økonomisk holder sig indenfor det planlagte.

- Det bliver først rigtig spændende, når vi får udbudsmaterialet. For i denne tid ser vi licitationspriser, der løber i vejret, siger Jørgen Thøgersen (S), der er formand for udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Hvis det viser sig, at det bliver dyrere end forventet at om- og tilbygge kunstmuseet, når først entreprenørerne har afgivet deres bud, kan det ske, at der skal foretages ændringer i byggeprojektet for at få økonomien til at hænge sammen.

Men det ved man først, når alle bud er afleveret og analyseret.

Licitationsmaterialet planlægges godkendt på byrådsmødet i november, så man efter planen kan sætte gang i byggeriet allerede i begyndelsen af december.