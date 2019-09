Kunstmuseet har fundet en stor skat

Med hjælp fra to amatørarkæologer og Museet på Sønderskov har Vejen Kunstmuseum udgravet billedhugger Niels Hansen Jacobsens mødding i Vejen. 4000 stumper kasseret keramik har igen set dagens lys. Nogle af fundene skal udstilles i forbindelse med 160 årsdagen for Niels Hansen Jacobsen.

Omkring 4000 forskellige stumper af kasseret keramik har igen set dagens lys, og det er ovenikøbet lykkedes de to amatørarkæologer at stykke flere af stumperne sammen og dermed genskabe nogle af de figurer, som Niels Hansen Jacobsen af den ene eller anden grund har kasseret.

Vejen: Samtidig med, at Vejen Kunstmuseums leder, Teresa Nielsen, er i gang med forberedelserne til bysbarnet, billedhugger og keramiker Niels Hansen Jacobsens, 160 års fødselsdag i 2021, har museet fået en appelsin i turbanen. Med hjælp fra museumsinspektør Scott Dollar, Museet på Sønderskov, og to amatørarkæologer, Karen Thygesen og Vera Gejl, er køkkenmøddingen ved Niels Hansen Jacobsens værksted blevet udgravet. Og den har viste sig at være en sand skattekiste.

Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) blev født og voksede op i Vejen.Han blev uddannet billedhugger på Kunstakademiet i København (1884-1888). Dér mødte han sin første hustru, Anna Gabriele Rohde (1862-1902). Parret bosatte sig i Paris, hvor og boede her fra omkring 1892 til hen over århundredskiftet. Niels Hansen Jacobsen var rigt repræsenteret på Verdensudstillingen i Paris 1900. Hans keramik blev købt til museumssamlinger blandt andre steder i Frankrig og Tyskland.

Totrinsudstilling

- Jeg har længe vidst, at der var noget at finde i jorden ved hans værksted. Det har en arkæolog fra Moesgaard Museum, Hans Skov, fortalt mig for 20 år siden. Hans mor, Grethe, har boet i Niels Hansen Jacobsens hytte, og da han en dag skulle plante noget i haven, fandt han også nogle af Niels Hansen Jacobsens efterladenskaber. Derfor vidste jeg, at der ville være meget mere at komme efter, siger Teresa Nielsen.

Med økonomisk støtte fra 15. Juni Fonden på små to millioner kroner, vil Teresa Nielsen skrive en bog om Niels Hansen Jacobsen og arrangere en udstilling i forbindelse med 160-årsdagen for Vejens kendte billedhugger.

Hun tog tidligere kontakt til Museet på Sønderskov, hvor arkæologerne dog fortalte, at det ikke er en museers opgave at udgrave den slags ting og sager, som blot er omkring 100 år gamle. Men museumsinspektør Scott Dollar fattede alligevel interesse for det usædvanlige fund og tog derfor kontakt til de to amatørarkæologer, som har siden forestået udgravningen.

- I forbindelse med 160-årsdagen planlægger vi at lave en totrinsudstilling - én på kunstmuseet med de keramiske fund og én på Museet på Sønderskov én med fundene af Niles Hansen Jacobsens mere private ting. Her er for eksempel hans barberskraber, hans tekop og et tandglas. Her også vinglas og ituslåede vinflasker, siger Teresa Nielsen.