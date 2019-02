Kunstmuseet gør klar til millionbyggeri og renovering

Vejen: Om kort tid går endnu et stort byggeprojekt i Vejens bymidte i gang. Det er Vejen Kunstmuseum, som med en klækkelig pengegave på 28,6 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og oven i hatten ti millioner kroner fra Vejen Kommune, nu kan sætte gang i et storstilet projekt med en udbygning og en renovering af museet.

Et af projektets mål er også at reetablere den visuelle forbindelse mellem Troldespringvandet og den gamle bygning, som i sin tid husede elværket i Lindegade. I 1923 fungerede springvandet som et kølebassin for elværket. Frem til 1950'erne sprang Troldespringvandet med brandvarmt vand døgnet og året rundt. Det skulle retur til elværket for at svale de store dieselmaskiner. Men forbindelsen blev brudt i 1975 ved opførelsen af museets lange galleribygning, der nu 44 år senere skal rives ned til fordel for nybyggeriet.

Samtidig reetableres den visuelle forbindelse mellem Troldespringvandet og det gamle elværk ved, at der i nybyggeriet - hvor det skærer aksen mellem de to - opføres et glasatrium.