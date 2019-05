Kunstmuseet åbner udstilling med tegninger om Cirkeline

- Tilmed har de to tegnere en del til fælles - særligt deres start på livet. Den ene var seks år gammel, da hun mistede sin far og blev sendt på sanatorium i Italien, mens Hanne Hastrup var fem år, da hun mistede sin mor og siden kom på kostskole. Begge måtte de siden afbryde deres kunststudier, men alligevel har de begge sat deres markant aftryk på udviklingen af den nordiske børnebog, fortæller museumsleder Teresa Nielsen.

Lige siden Vejen Kunstmuseum i år 2000 havde den første udstilling nogensinde om Pippi-tegeneren, Ingrid Vang Nyman, har det været et ønske at få en udstilling med Hanne Hastrups univers med Cirkeline som omdrejningspunkt. Nu er det lykkedes.

Fra klokken 17 til 20 bliver der mulighed for at opleve åbningen på en udstilling med Hanne Hastrups illustrationer med fokus på Cirkelines univers.

Ud over åbningen af udstillingen om Cirkeline er der andre aktiviteter ved Vejen Kunstmuseum ved Open Night.Naturfredningsforeningen stiller op med en stand på Museumspladsen. Der er også mulighed for at besøge museets model af Hansen Jacobsens oprindelige Huggehus, som netop nu skyder op på Museumspladsen og konstrueres med hjælp fra skoleklasser i kommunen.

En lille alf

En lille alf blev til på arbejdsbordet hos en ganske ung elev sidst i 1950'erne. Tegneren kendes i dag som Hanne Hastrup. Alfens O-formede hoved gav hende først navnet Oline. Men O er også en cirkel, og snart kom hun til at hedde Cirkeline. Hende har adskillige generationer lært at kende på film og i bøger, men skitserne og forarbejderne, rejsen til Cirkeline, udstilles nu for første gang sammen med et bredt udvalg af Hanne Hastrups øvrige produktion.

Hanne Hastrup - født Schultz - blev anbefalet at søge ind på Tegne- og Kunstindustriskolen for kvinder på H.C Andersens Boulevard i København. Dér kunne hun få de nødvendige forkundskaber til optagelse på Akademiet, men banen blev snart en anden!

På skolen mødte hun en kreds af ligesindede. Dér fik de croquis-undervisning. Ude i byen fik de tegneøvelser på blandt andet Nationalmuseet og i Zoologisk Have. Undervejs traf Hanne Hastrup en ung mand, som hun inviterede hjem til te. Men da farmoren smækkede døren i og forbød besøg på pigeværelset, flyttede Hanne Schultz resolut ud og sammen med den unge mand Jannik - den senere mester i animationsfilmens verden - og blev til Hanne Hastrup.

Der var et hastigt voksende marked for tegnefilm til børn. Midt i 1960'erne opfordrede Jannik Hastrup til at få Cirkeline trukket op af skrivebordsskuffen. Dér havde hun ligget siden skoletiden, blev pudset af og blev filmstjerne. På et minimalt budget blev de to første kortfilm til i 1967: "Cirkeline besøger skovalferne" samt "Cirkeline og Fredrik som babysittere". Det blev til endnu seks film i løbet af 1968. Derefter var der et lille ophold, inden de sidste seks kortfilm blev til i løbet af 1970.

I forbindelse med arrangementer ved åbningen af udstillingen bliver der også mulighed for at kravle ind i Cirkelinebiografen, som er indrettet i en tændstikæske. Ganske vist lidt større end normalt.