Jels: Selv på en blæsende regnfuld efterårsdag som i går torsdag kan det sagtens være en spændende oplevelse at begive sig ud under åben himmel og at betragte landskabet, som bogstaveligt talt ligger for fødderne af én.

Det var i hvert fald, hvad 23 elever i fjerde klasse på Jels Skole oplevede ved bredden af Jels Midtsø. Her har Vejen Kunstmuseum med støtte fra Statens Kunstfond inviteret alle børn og unge med interesse for billedkunst og naturfag til at lære at tegne og male landskaber i kunstmuseets rejsende billedværksted - Skibelundteltet.

Lær at male et landskabsmaleri. Vi starter med syv enkle tegnetricks, der gør det let og enkelt at komme i gang, lyder opfordringen fra Kunstmuseet. Det gjorde de så - først med blyant og tegnepapir, og bagefter med pensler og maling. Landskabet omkring Jels Midtsø blev betragtet intenst, fortolket og foreviget efter alle kunstens regler.

Kunst er at kunne, og det kunne de. Undervejs fik de unge kunstnere lige dele gode råd og opmuntring fra billedhugger Sophus Ejler Jepsen. Et for et blev det ene nymalede maleri efter det andet hængt til tørre under Skibelundteltets teltdug, der var så kulørt, at alt og alle næsten blev lige så kulørte.

- Billedkunst et af vores fag i skolen, og det er også fint nok. Men det er faktisk kun, når vi har billedkunst, jeg tegner og maler, erkender tiårige Malte Bech.

- Kunst har vi også på Jels Skole. Her er der nogle malede trekanter, firkanter og cirkler, der tilsammen ligesom ligner et menneske. I fritiden maler jeg også billeder. Det er på et lærred, og jeg har fem billeder, som jeg selv har malet, hængende på væggen derhjemme. Mit bedste fag i skolen er idræt, men billedkunst er også ok, siger tiårige Freja Bruun Kristensen.

Også 11-årige Sigrun Kaadt, holder af at bruge pensler i fritiden.

- Faktisk er billedkunst mit bedste fag i Skolen. Jeg maler med akvarelfarver, og jeg maler billeder af naturen og af dyr. Men Jeg har endnu ikke malet et billede af min egen hund, Walter, for det er alt for svært med alle dens krøller.