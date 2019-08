Kun jord i hullet: Ingenting af interesse

HOVBORG: Gravemaskinen begyndte kl. 7 mandag morgen at grave hullet til en regnvandssø på Kroengen i Hovborg, og det viste sig at indeholde det rene ingenting - set med en arkæologs fagligt separerede øjne.

En historisk fagmand fra Museet på Sønderskov har været på inspektion. Der kunne jo let være et eller andet gemt under mulden på området, hvor der i århundrede var et vadested over Holme Å. Der har sikkert været noget handel og måske en markedsplads og måske endda en tidlig udgave af Hovborg Kro, hvor studedriverne overnattede, før de skulle videre sydpå til Hamborg med deres høveder eller nordpå med pungen fuld af mønter.

Men der er ingenting af historisk interesse, konstaterer arkæologen. Gravearbejdet med at grave en sø til regnvandet kan derfor uopholdeligt fortsætte.

Arbejdet med at adskille regnvand og spildevand i de forskellige villaveje påbegyndes så snart, søen er færdig. Holmeåvej dog først omkring 1. september.