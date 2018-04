Viggo Momsen, Brørup, har leveret alt egetræet til domkirken, havnen, skibe og bygninger på Vikingecentret syd for Ribe.

BRØRUP: Kun det bedste er godt nok til Ribe Vikingecenter omfattende byggeri af en vikingeby i Lustrup.

Det tager derfor sin tid, når Viggo Momsen, Brørup, tager i de store skove på det sydsjællandske gods Bregentved for at udvælge tømmer til kopier af vikingernes ejendomme. Sammen med bygmester Mikkel Fisker og Bregentveds skovfoged Jesper Hvid Jørgensen har han håndplukket et læs egestammer, som nu skal forarbejdes til byggeriet.

De mjestætiske stammer er 130 år gamle, knastfri kæmpe fra skovens superliga. Det vokser ubehjælpsomt langmodigt, men når det først når skelsår og alder, så er det uovertrufne råvarer for navere.

- Det gør ikke ondt i mig at fælde en stor, gammel eg. Som alt andet liv roterer skoven i en naturlig cyklus. For de gamle, som fældes, gror der nye op. Det sørger Bregentved for, og sådan har det været i snart 200 år.