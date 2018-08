Kulturministeren besøgte højskolen: Her er et helt særligt rum til debatten

Røddingmødet: Der er stadig et par dage til, at det nye elevhold starter på Rødding Højskole. Alligevel var der godt fyldt op i spisesalen, hvor over 60 kulturpersonligheder gik ombord i buffeten. For de sidste to dage har Danmarks ældste højskole udgjort rammerne, da kulturminister, Mette Bock, afholdt Røddingmødet 2018.

De to dage bruger deltagerne på oplæg og diskussioner, og i år var temaet for mødet, kunsten og kunstnerens rolle i samfundsdebatten.

- Demokratiet er ikke bedre end vi gør det til. Vi har brug for stemmer fra alle dele af samfundet i debatten - også fra kunst og kunstnere, sagde kulturminister, Mette Bock.

Det er tredje år i streg, at Røddingmødet afholdes, og ministeren mener, at det bestemt heller ikke bliver den sidste. Der sker nemlig noget andet med debatten, når den foregår på en højskole frem for i et konferencecenter.

- Jeg er overbevist om, at det gør noget ved debatten, at vi holder det på en højskole for det giver et helt særligt rum og ånd. Her har vi selv sørget for, at sengetøjet kom på, og på den måde kommer vi tætter på hinanden, sagde ministeren.

Til Røddingmødet deltog både sangere, skuespillere, direktører og formænd som alle arbejder med kunst i deres dagligdag.