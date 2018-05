Kulturminister stiller skarpt på mediepolitik i Vejen

Vejen: Det er et højaktuelt foredrag, som kultur- og kirkeminister Mette Bock kommer på besøg med i Vejen mandag den 14. maj. Mødet er arrangeret af KLF Kirke & Medier.

Mediepolitikkens nye veje. Sådan er overskriften for mødet, som kommer netop i en tid, hvor der på Christiansborg er særdeles megen fokus på fremtidige medieforhold og en omfattende slankning af Danmarks Radio.

Med udsigt til besparelse på 20 procent i Danmarks Radio og udsigten til en afskaffelse af licensen, som i stedet skal være finansieret via skattebilletten, har Mette Bock på regeringens vegne præsenteret sit udspil til videre forhandlinger.

Hos KLF Kirke & Medier lyder opfordringen, at med et så omfattende medieudspil, som er præsenteret, at det er en absolut nødvendighed med et bredt flertal bag et eventuelt medieforlig.

Efter foredraget vil ministeren besvare spørgsmål, der vedrører emnet. Under kaffepausen vil blokfløjtenist Louise Hjort Hansen, København, underholde med toner fra blokfløjten.

Foredraget foregår i Vejen Sognegård i Nørregade 96 med start klokken 19.00.