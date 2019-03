Mette Bock var på lynvisit for at høre om den renovering og udvikling af det historiske område, som er sikret med fem millioner kroner fra A.P. Møller Fonden.

Ole Slot og Helge Petersen kunne opdatere ministeren på den fornemme donation fra A.P. Møller Fonden på fem millioner kroner. Med de penge kan der sættes gang i en storstilet plan for at renovere og udvikle Skibelund Krat, så det kan bringes tilbage til tidligere tiders storhed. Målet er, at det historiske og naturskønne område kan besøges og bruges af flest mulige.

Her stod kommunaldirektør Ole Slot og formanden for Skibelundforeningen, Helge Petersen, klar til at modtage ministeren, som i det råkolde og fugtige martsvejr skiftede til gummistøvler for at få en guidet tur ned til amfiscenen og nogle af monumenterne

Skibelund: - Det er et rigtigt spændende projekt, og I rammer noget helt vigtigt, når I både lægger vægt på det historiske, men samtidig har et projekt med initiativer, som også peger fremad

Skibelund Krat er i dag en monumentpark. Stedet blev i 1865 efter tabet af Sønderjylland anlagt som national møde- og festplads, som i dag er omgivet af mindesmærker for danske personligheder bl.a. Ludvig Schrøder, Poul la Cour og H.D. Kloppenborg-Skrumsager.Opstillingen af mindesten blev hurtigt fulgt op af flere, og i dag findes i alt 22 mindesten i Skibelund Krat. De mest populære kunstværker i Skibelund er Modersmålet og Magnusstenen. Skibelund Krat er et af de steder, der skal opleves i forbindelse med fejringen af Genforeningsjubilæet i 2020. I dag erindrer Skibelund Krat om den årelange indsats for at få Sønderjylland tilbage som en del af det danske rige. Skibelund Krat ejes og passes af frivillige kræfter i Skibelundforeningen. Kilde: Visit Vejen

Klar til festligheder

Mette Bock glædede sig over, at projektet efter planen ventes stå færdig i 2020, når 100-året for Genforeningen skal markeres i stor stil. Der skal tilføres ny energi til stedet, så den historiske betydning gøres tydelig, og krattet genoplives som et nutidigt folkeligt mødested og udflugtsmål.

- Projektet er et rigtig godt eksempel på, at når en kommune og en privat forening samarbejde, kan projektet få det helt rigtige løft, fastslog kulturministeren.

Projektet er ifølge det udarbejdede prospekt for revitaliseringen af krattet opdelt i etaper. Første etape omfatter en genopbygning af scenen, siddepladserne skal genetableres, den sydlige indgang skal genetableres, der skal anlægges en parkeringsplads mod syd, der skal etableres to informationspavilloner - en mod syd og en mod nord, og endelig skal skoven mellem Kongeåvej og de to stene, Magnusstenen og Modersmaalet, åbnes.

Anden etape rummer permanent overdækning af scenen, et moderne mødested, branding af Skibelund Krat som et moderne mødested, etablering af et eller flere picnicområder med bålplads og grill, nyanlæg af en mountain bike-rute, og etablering af en kultursti.

Med i ministerens følge var i øvrigt embedsmanden, Per Nylykke. Han var lidt på hjemmebane, for én af de historiske mænd på én af monumenterne, Ludvig Schrøder, var Nylykkes tipoldefar.