Kulturel idé i Jels får stor opbakning

Både lokale byrådsmedlemmer og masser af borgere synes, det er en god idé at forvandle det gamle hotel i Jels til et kulturelt samlingssted.

Det fremhæves i kommentarerne, at byens gamle vartegn i den grad trænger til at blive sat i stand, og at et kulturelt samlingssted vil være til gavn for både byens borgere og for byens turisme. Af kommentarerne fremgår det desuden, at det er oplagt at søge byens virksomheder om støtte, og at Jels Vikingespil formodes at kunne gøre brug af sådan et kultur-sted.

JELS: Jels Lokalråd ønsker - som tidligere omtalt i avisen - at forvandle det gamle hotel i Jels til et kulturelt samlingssted. Rådet har ansøgt kampagnen "Underværker", som Realdania-Fonden står bag, om 100.000 kroner til projektet.

Det vil være en god idé at tænke ud af boksen. Man må skaffe samarbejdspartnere, for eksempel som man har gjort omkring Jels Voldsted, hvor Troldkærskolen jo driver cafeen.

Vi løfter i flok

Byrådsmedlemmerne Jørgen Lastein (V) og Tanja Bachmann Hansen (A) - der begge bor i Jels - bakker også op om projektet og vurderer, at Jels-borgerne absolut er i stand til at løfte opgaven.

- Vi har i Jels tidligere vist, at vi formår at løfte store opgaver. Når den gode idé er der, kan vi løfte mange ting - se bare på, hvordan vi fik skabt Søbadet og vikingespillet. Jeg har min gang i mange lokale foreninger i Jels, og det er mit klare indtryk, at folk i byen bakker meget op om projektet med at forvandle Jels Hotel til et kulturelt samlingssted. Det er positivt, at der skal ske noget med hotellet. Det er en central bygning, og den trænger til et løft, lyder det fra Jørgen Lastein, som mener, at Vejen Kommune bør støtte op om projektet, såfremt man får en ansøgning.

- Vi har ikke modtaget nogen ansøgning endnu, og det er klart, at vi venter og ser, om Realdania støtter projektet. Gør man det, mener jeg helt klart, at også Vejen Kommune bør bakke op. Vi har jo tradition for at bakke op om lokale, kulturelle initiativer, og i Jels mangler vi et sted til byens unge mennesker.

Tanja Bachmann Hansen siger:

- Det er et fantastisk projekt, for hotellet, som det ser ud i dag, er ikke noget pænt pejlemærke i byen. Hotellet er en kulturarv, som vi skal bevare, og det vil være fantastisk, hvis det kan blive borgernes hotel frem for at blive revet ned og give plads til lejligheder.