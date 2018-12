Kroppen fik det kolde gys men også fornyet energi

Hundredvis af borgere valgte at afslutte året med en frisk løbetur ved Jels Nedersø efterfulgt af et sø-hop. For 20. gang indbød Jels til en gigantisk folkefest.

- Det er super-hyggeligt at afslutte året på den her måde, og det gør godt at få en Bitter bagefter, lød det fra de to herrer, som slukkede tørsten, mens de tørrede sig og kom i tøjet.

Han syntes, det var en fantastisk oplevelse at hoppe i søen efter at have tilbagelagt en løbestrækning på fem kilometer. Med sig på løbeturen og i vandet havde han kammeraten Bent Klockmann, 53 år og bosat i Vejen.

Han deltog for første gang og havde smugtrænet ved at hoppe i koldtvands-bassinet i Vejen Idrætscenter.

I hvert fald var der masser at kigge på ved Jels Søbad på årets aller-sidste dag, hvor man for 20 år i træk afviklede arrangementet "Hop i Søen".

Og hvem ved? Måske havde enkelte golfspillere taget en kikkert med for at studere menageriet nærmere?

JELS: Golfspillerne i Jels havde 31. december om formiddagen svært ved at bevare koncentrationen, for på den anden side af søen lød der høje skrig.

Arrangementet "Hop i søen" i Jels er blevet afviklet i 20 år. Traditionen opstod ved, at fire venner fik den idé, at de om formiddagen på årets sidste dag ville løbe og cykle en tur om Jels Nedersø for bagefter at runde det hele af med et hop i søen. Efterhånden kom flere og flere til, og siden er arrangementet blevet en stor folkefest. De første år var det kun mænd, som deltog, og mændene hoppede i vandet uden badebukser! Der kom på et tidspunkt en kvinde med, og hun skulle - så vidt det er blevet fortalt - have hoppet i søen helt uden tøj på. I dag byder arrangementet ikke på nøgenbadning.

Så er festen i gang

Lidt væk fra søen stod to andre Vejen-borgere, som også havde både løbet og chokeret kroppen med det kolde gys.

49-årige Preben Holm og 55-årige Mark Melander er begge medlem af Vejen Tri & Motion. Preben løb 8,5 kilometer, og Mark, som i 2018 har haft en skade, nøjedes med ruten på fem kilometer.

- Vandet er frygteligt koldt, men man har en rigtig fed fornemmelse i kroppen bagefter, for blodet suser rundt, lød det begejstret fra Preben Holm, som synes, at arrangementet ved Jels Sø er en (citat:) "sindssyg god tradition".

- Det føles godt at bruge kroppen oven på juledagene med god mad, og det er rart at ønske hinanden Godt Nytår. Så er festen ligesom startet, lød det begejstret fra de to Vejen-deltagere.

Omkring 400 borgere løb rundt om Jels Nedersø, og cirka halvdelen af dem gav kroppen det kolde gys bagefter.

Traditionen tro var der masser af tilskuere, og mange benyttede lejligheden til at filme vinterbaderne, så facebook-vennerne ved selvsyn kunne se, at det virkelig ER sandt, at man i Jels hvert år ved nytårstid "leger sommer" og tiltrækker modige vikinger fra nær og fjern.

Ved arrangementets start talte blandt andet det lokale folketingsmedlem Troels Ravn (S), som er en trofast deltager ved "Hop i Søen".

- Folk får heldigvis ideer og skaber noget, der kan vokse og komme til at betyde noget for dig og mig. Når tingene lykkes og går op i en højere enhed, skaber ideerne et stærkt fællesskab, der med et fint ord kaldes for sammenhængskraft, lød det fra Troels Ravn, som roste det store fællesskab bag det jubilerende arrangement og kort gennemgik arrangementets historie.