Kronprinsen kommer til Vejen fredag klokken 10

Vejen: Den 20.-27. oktober er der Invictus Games i Sydney, et slags OL for krigsskadede soldater.

Det danske hold træner i Vejen Idrætscenter, og her får holdet på fredag den 17. august klokken 10 besøg af kronprins Frederik.

Kronprinsen møder deltagerne på bueskydningsbanen fra klokken 10.00 - 10.20.

- Vi er på holdet rigtigt glade for, at kronprinsen følger os, og at han kommer på træningssamlingen. Det betyder meget, at vi mærker den anerkendelse og opbakning fra kongehuset. Og som vi har talt om på holdet, så er det fantastisk, at vi virkelig kan mærke kronprinsens oprigtige interesse for projektet og for os veteraner i det hele taget, siger Kim Wilsborg, der er kaptajn for det danske hold.