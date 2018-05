Krondyr påkørt og efterladt på motorvej

HOLSTED: Kort før midnat natten til søndag blev et krondyr påkørt og dræbt på motorvejen nord for Holsted. Bilisten kørte fra stedet og efterlod det store dyr i ydersporret.

Her ramte tre biler efterfølgende krondyret, og de slap ikke lige så heldigt fra sammenstøddet som bilisten, der ramte kreaturet. Alle tre biler måtte hentes af et fejeblad. Der blev desuden kaldt assistance for at få krondyret fjernet fra vejen.

Vagthavende hos politiet mener, bilisten, der påkørte krondyret, burde have orienteret myndighederne i stedet for bare at efterlade et stort dyr midt på kørebanen.