Lejligheden på første sal har været igennem en større renovering i stil med "Badehotellet." Syv værelser, to baderum og to toiletter står klar til gæsterne hos Lintrup Kro Bed and Breakfast. Foto: Dorthe Andresen

Anita og Henning Gryager overtog først på året Lintrup Kro efter Rita og Osvald Kristensen, der havde drevet kroen gennem 47 år. Kroens førstesal er blevet renoveret med bad og værelser - og i den forbindelse inviteres til åbent hus.

Lintrup: En lang gang badet i sommersolens stråler, der strømmer ud fra værelserne på begge sider. Hvide vægge og hvide paneler. Man føler sig næsten hensat til et afsnit af den populære TV2-serie "Badehotellet," når man bevæger sig rundt på førstesalen på Lintrup Kro. Det eneste, der mangler, er, at enten hr. Weyse, grosserer Madsen eller nogle af de andre kendte gæster fra serien stikker hovederne frem for at se, hvem der er ankommet på hotellet. Førstesalen var tidligere lejlighed for kroens daværende ejere Rita og Osvald Kristensen, der drev Lintrup Kro i 47 år, inden de valgte at sælge kroen til Anita og Henning Gryager i begyndelsen af året. Siden er der blevet arbejdet hårdt på at renovere, male og sætte den gamle kro i stand - men dog uden at den hyggelige atmosfære, som kroen har været kendt for, er forsvundet.

Blå bog Anita Conradsen Gryager er 45 år.Hun er uddannet hos Rødding Kommune i 1996, og har de seneste 12 arbejdet på Skats callcenter i Ribe.



Hun har siden 1999 været gift med Henning Bruun Gryager, der er selvstændig tømrer.



Både Anita og Henning stammer fra egnen omkring Lintrup, hvor de også bor to kilometer fra kroen.



Parret har to børn - Didde på 17 år og Asbjørn på 15 år.



Samtidig med at hun købte Lintrup Kro, etablerede hun også firmaet Anita Delikatesser, hvor hun leverer mad ud af huset.

Den gamle krostue er blevet frisket op med maling og lyse gardiner. I baggrunden på væggen har Anita Conradsen Gryager valgt at hænge et maleri af kroens tidligere ejere Rita og Osvald Kristensen, der drev kroen gennem 47 år. Foto: Dorthe Andresen

Ville købe kroen Tanken om at købe kroen, har 45-årige Anita Conradsen Gryager faktisk haft i rigtig mange år. - Jeg arbejdede som ung på kroen efter jeg var blevet konfirmeret. Allerede dengang tænkte jeg, at det kunne jeg godt tænke mig engang, smiler Anita Conradsen Gryager, der dog valgte andre veje. Hun blev uddannet hos Skat i 1998, og de seneste 12 år har hun arbejdet i Skats callcenter i Ribe. - Men for to år siden fik jeg en idé om, at der skulle ske noget andet. Jeg kunne godt tænke mig at lave noget bed and breakfast, men det skulle ikke være derhjemme, det ville blive for besværligt. Så tænkte jeg: Hvor skal det så være? Det skal være Lintrup Kro. Så jeg kontaktede Rita og sagde, at hvis hun engang ville sælge, så ville jeg gerne købe. Der gik 1½ års tid, så var hun klar til det. Jeg var bare så glad for, at det kunne lade sig gøre, fortæller Anita Conradsen Gryager, der sammen med husbonden Henning overtog kroen den 1. februar.

Arrangementer På samme tid etablerede hun sin virksomhed Anitas Delikatesser, hvor hun blandt andet leverer smørrebrød og tapas ud af huset. For de store fester, som tidligere er blevet holdt på kroen, vil hun ikke fortsætte - af samme grund er arbejdet med den store sal sat på stand by. - Jeg laver heller ikke varm mad, siger Anita Conradsen Gryager, der dog gerne lægger lokaler til generalforsamlinger og andet - og så går hun med planer om selv at stå for nogle arrangementer. - Jeg kunne godt tænke mig at lave nogle bruncharrangementer, det synes jeg, vi mangler herude, og måske starte en rafleturnering op, siger Anita Conradsen Gryager. Det er dog stadig kun planer, der er på tegnebrættet, for alt på kroen er ikke helt på plads. - Vi er ikke helt færdige. Der er stadig lidt projekter, smiler Anita Conradsen Gryager.

Åbent hus For at vise resultatet af renoveringen frem inviterer Anita og Henning Gryager til åbent hus på kroen på lørdag den 31. august fra klokken 14 til 17. I krostuerne byder værtsparret på en kop kaffe og en hyggelig snak. Og så er der naturligvis mulighed for, at gæsterne komme rundt og se alt det, der er blevet lavet på kroen - for at der er blevet lavet noget, har folk kunne følge med i på næsten nærmeste hold. - Mange har jo spurgt, hvad vi laver, så nu får de lov til at kigge ind, siger Anita Conradsen Gryager, der kun har fået positive tilkendegivelser fra borgerne i Lintrup. - Det har været helt fantastisk. Nogle foreslog, at vi kunne lave nogle arbejdsdage, hvor de kunne hjælpe. Så vi har haft to arbejdsdage, hvor der kom en flok på 15 for at hjælpe, kommer det med et stort smil fra Anita Conradsen Gryager, der har valgt at tilføje lidt til kroens navn, så den nu hedder Lintrup Kro Bed and Breakfast. De første gæster har hun faktisk også allerede haft. - Jeg har haft besøg af syv islændinge, der var på besøg hos noget familie i byen. Sidste weekend var der nogle, og næste weekend kommer der også nogle, fortæller Anita Conradsen Gryager.