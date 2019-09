Kristina modtog sms'er med tilbud om stoffer

Et eksempel på de sms'er, der bruges til at sælge stoffer.

Med mobiltelefoner som hver mands eje er det også blevet meget nemt for forhandlere af narkotika at komme i kontakt med kunderne.

Vejen Kommune: De fleste har oplevet af få sms'er med gode tilbud på det ene eller det andet fra det lokale supermarked. Det er til gengæld de færreste af dem, der ikke færdes i narkomiljøet, der oplever at modtage sms'er med dagens tilbud på narkotika. En af de sidstnævnte hører Kristina Høyrup til. Hun modtog i begyndelsen af august pludselig en sms med teksten "Valhalla Nordens bedste cola. Fuld returret og vores varer snakker for sig selv. 1 for 600 2 for 1000. Og få mere information må i meget gerne skriv eller ring!"

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Carsten Arentoft, der er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet hos Syd- og Sønderjyllands Politi, fortæller, at det er meget almindeligt, at narkohandlerne kontakter deres kunder via sms. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Forkert nummer - Til at starte med ænsede jeg det slet ikke, for der stod noget med Valhalla. Så jeg affærdigede det med, at der var nogen, der havde fået forkert nummer, fortæller Kristina Høyrup, der dog blev ved med at modtage sms'er. - Så det var først, da det fortsatte, at jeg fandt ud af, hvad det var, siger Kristina Høyrup. Udover at det overraskede hende overhovedet at modtage sådan nogle sms'er, så blev hun også bekymret. - Jeg blev megabekymret på ungdommens vegne. Og jeg blev overrasket over, at man bare skal eje en mobiltelefon for at få fat i noget. Da det gik op for mig, hvad det var, tænkte jeg: sikken nogle snakke man skal huske at tage med sine børn, siger Kristina Høyrup, der har kontaktet politiet.

Helt normalt Carsten Arentoft, der er vicepolitiinspektør og leder af afdelingen for organiseret kriminalitet hos Syd- og Sønderjyllands Politi, er slet ikke så overrasket over den fremgangsmåde, som bruges for at sælge narkotika. - Det er en helt normal måde, de har til at udbrede deres salg. De har et kundekartotek - et netværk - som de sender ud til. Det er ikke usædvanligt i de kredse. Der florerer rigtig mange af de sms'er. Men det er en verden, man ikke kender til, hvis man ikke har tilknytning til den, fortæller Carsten Arentoft. Sms'erne, som JydskeVestkysten har kendskab til, er sendt ud via telefoner med taletidskort, og derfor kan det være svært for politiet at finde frem til, hvem afsenderne er.

Svære at finde - Når de gemmer sig bag uregistrerede taletidskort, er de sværere at finde frem til. Det er en præmis for os. Men vi har efterforskning i gang mod det miljø, siger Carsten Arentoft. Han opfordrer til, at man altid kontakter politiet, hvis man modtager eller har kendskab til sms'er med tilbud på narko. - Vi vil meget gerne have henvendelser, hvis folk får sms'er. Det får vi engang imellem, hvor vi indleder en efterforskning for at finde ud af, hvem der står bag, siger Carsten Arentoft.