Kristendommens glædelige budskab skal fortælles videre

Hvad fik dig til at vælge præstegerningen?

Hvorfor præst? Meget enkelt udtrykt kan det vel siges sådan; for at fortælle kristendommens glædelige budskab videre sådan som man selv har hørt det og ser en grundlæggende mening i at dele med hinanden.

Hvad betyder påsken for dig i forhold til dit arbejde?

Påske er højtid! En fantastisk tid i kirkens årshjul. En buket bundet af eftertanke, drama, intensitet, håb og glæde.

Hvad spiser du til morgenmad søndag morgen?

Det samme som til hverdag; müssli, yoghurt og the.

Nævn en salme, der har særlig betydning for dig, og hvorfor.

Af påskesalmer må det være "Påskeblomst! hvad vil du her?". Grundtvigs pragtfulde salme, der i et stærkt, poetisk sprog lader os se det store i det små. Han lader det helt nære, naturen, skaberværket, en almindelig blomst blive symbolet på fornyelse og nye muligheder. Altid. Det kristne budskab om Gud, der rækker ud efter mennesker alle steder og til alle tider. I lyset af påskens fuldstændig grænseoverskridende budskab.

Hvordan fejrer I påske i jeres familie?

Med kirkegang alle helligdage. Og så samles familien omkring nogle gode frokoster søndag og mandag. Der står altid en stor portion sønderjyske solæg på bordet. De skal nydes med alt det gode; karse, tabasco, engelsk sovs, sennep og, ikke mindst, snaps.

Nævn en præst du beundrer, og hvorfor.

Der er rigtig mange dygtige og inspirerende teologer, hvis arbejde oplyser og beriger. Det kunne f.eks. være Johannes Værge, hvis teologi diskuterer konsekvensen af de sproglige begreber, som vi benytter, når vi taler om Gud. Misforstår vi Guds vilje, hvis vi så at sige pådutter Ham vores sprog? Tankevækkende peger Johannes Værge f.eks. på, at der ikke står noget om "helvede" i Nye Testamente!

Nævn en film eller en tv-udsendelse, der for nylig har gjort indtryk på dig, og hvorfor.

For nylig så vi en film fra 2016 "Min far Toni Erdmann". En bevægende, morsom og dybsindig tysk film. Hele tre timer varer den. Og er ikke spor for lang! Toni optræder som følsom og kluntet klovn i vores verden af selvoptagethed, selvretfærdighed længsel efter kærlighed. Toni´s forhold til sin datter er både stor humor også øjeblikke af smerte og samtidig håb.

I hvilket omfang bruger du de sociale medier, og hvad giver de dig?

Daglige nyheder via internet, tonsvis af mailkorrespondance der dels oplyser, dels betyder at arbejde ofte kan foregå i et hurtigt tempo og at man kan have tæt kontakt til folk også uden for landets grænser i løbet af få sekunder. Facebook har jeg efter moden overvejelse fravalgt, jeg har en fornemmelse af, at det kan udvikle sig til en markant tidsrøver. Jeg vil hellere have tid til f.eks. at få læst lidt flere papiraviser og bøger.