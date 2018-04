Kriminaliteten er faldet i Vejen Kommune

Vejen: Som avislæser i Vejen Kommune kunne man få det indtryk, at her vrimler det med tyve. Næsten dagligt kan Syd- og Sønderjyllands Politi berette om både tyverier og indbrud.

Anmeldelserne indgår i de statistikker, som politiet offentliggør fra kvartal til kvartal og fra år til år.

Her kan man sammenligne antallet af anmeldelser i kommunerne, og her kan man sort på hvidt se udviklingen i kriminaliteten fra år til år.

Den seneste opgørelse er fra 2017, da der i Vejen Kommune blev anmeldt 309 indbrud svarende til 7,2 indbrud per 1000 indbyggere og under gennemsnittet for politikredsen på 9,0. Kun Tønder og Fanø Kommuner har færre indbrud med henholdsvis 6,7 og 2,4 indbrud per 1000 indbyggere.

Siden 2010 er antallet af indbrud i Vejen Kommune raslet ned. Da blev der anmeldt 896 indbrud, og den gang svarede det til 21,0 indbrud per 1000 indbyggere. Det var over gennemsnittet for politikredsen på 17,4. Dette år var der ikke noget sted i politikredsen, hvor antallet af indbrud var højere end i Vejen målt per 1000 indbyggere.