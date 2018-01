Kravene til indkomster for huskøbere ligger lavt i Vejen

Der er rigtig gode muligheder for køb og bolig i Vejen Kommune. Så meget skal der tjenes for at kunne købe et gennemsnitligt parcelhus.

VEJEN: Hvor stor skal indkomsten være i husstanden for at kunne købe et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter? Vejen Kommune tilhører de af landets kommuner, hvor kravene til indkomsten ligger i den absolut lave ende. En analyse fra Realkredit Danmark viser, at der skal en årlig husstandsindkomst tæt på 625.000 kroner til for at købe huset på 140 kvadratmeter. Det er noget mindre end landsgennemsnittet, som næsten ligger 100.000 kroner højere på 720.000 kroner. - Det er især boligpriserne, som spiller ind på kravet til familiens indkomst. Men også kommuneskatter og priser på eksempelvis daginstitutioner har betydning, fastslår Ferdinand Rendebo Jepsen, filialdirektør i Danske Bank i Vejen. Beregningerne fra Realkredit Danmark bygger på et fastforrentet realkreditlån med afdrag og tager udgangspunkt i en familie med to børn, en bil og en mindre opsparing til at lægge de første fem procent af husets værdi i udbetaling.

Gode råd til huskøbere Ved jagten på en ny bolig, er det en god ide at overveje ønsker og behov, og om behovene vil ændre sig i de kommende år.En god ide at lægge et budget, for det giver overblik over faste udgifter og rådighedsbeløb.



Ved køb af en bolig er beliggenheden vigtig, for den kan der ikke ændres på. Overvej derfor hvad der er den rigtige beliggenhed. Skal man bo på landet eller i byen? Er det vigtig, at der er indkøbsmuligheder i nærområdet? Hvor stor må afstanden være til arbejde? Og hvor ligger den nærmeste skole, hvis der er børn?